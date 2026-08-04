Пермским перевозчикам подрезали графики

С начала этой недели в Перми изменилось расписание работы общественного транспорта. Опрошенные «Ъ-Прикамье» автобусные перевозчики рассказали, что из расписания убрали по несколько графиков почти на каждом маршруте.
Директор ООО «Дизель» Андрей Биневский рассказал, что с 3 августа были сокращены часть рейсов. Это привело к снижению объемов работ от 4 до 10% на разных маршрутах. Как пояснил господин Биневский, изменения обоснованы якобы низким пассажиропотоком. «У меня есть большие сомнения в этом. Напротив, во время перебоев с бензином мы заметили рост количества пассажиров», — уточнил перевозчик. Он отметил, что сейчас администрация делает замеры пассажиропотока. «Надеюсь, ситуация изменится, потому что идет поток жалоб от пассажиров на увеличение времени ожидания. Такими действиями мы пассажиропоток не увеличим. А перед нами стоит задача сделать так, чтобы как можно больше людей пользовались общественным транспортом», — отметил директор «Дизеля».
Он также обратил внимание, что объем работ напрямую влияет на экономические показатели маршрутов. Многие перевозчики крупно вложились в обновление подвижного состава, и имеют серьезные лизинговые обязательства. Изменение объемов работ может негативно сказаться на их платежеспособности.
Перевозчик Александр Антипов тоже рассказал об изменении объемов работ на своих маршрутах. Он отметил, что уменьшение двух-пяти рейсов в день в денежном эквиваленте в месяц — это ощутимо. «Мы заходили в контракты на других условиях. Уже тогда городские маршруты были нерентабельны, а с ростом налогов и затрат на топливо, а теперь еще и с уменьшением дохода складывается сложная ситуация. Как оплачивать лизинг — непонятно», — говорит перевозчик.
В ООО «Ярославская транспортная компания-2» сообщили, что на текущий момент объем перевозок в вечерние часы снизился по сравнению с прошлым годом. «Это связано с уменьшением пассажиропотока, в том числе из-за сезонного фактора, соответственно, решение об изменении расписания было ожидаемым. Осенью объем восстановится. План по перевозкам высокий, и мы даже заказали дополнительно новые автобусы особо большого класса, которые уже произвел для нас Ликинский автобусный завод», — рассказал генеральный директор «ЯТК-2» Гурам Макалатия.
Информацию о сокращении объемов работ подтвердили и другие предприниматели. По словам перевозчиков, сокращение произошло из-за дефицита городского бюджета и желания сэкономить на самой финансовоемкой статье городской казны.
Напомним, в 2024 году были проведены конкурсные процедуры на обслуживание городских маршрутов. В результате удалось существенно обновить пассажирский транспорт: на улицы Перми вышло более 442 новых автобусов, часть которых — особо большого класса вместимости. Крупнейшими перевозчиками по результатам конкурсных процедур стали МУП «Пермгорэлектротранс» и ООО «Дизель». Также крупным игроком стало аффилированное группе компаний ГАЗ ООО «Ярославская транспортная компания-2».
В мэрии Перми подтвердили, что с 3 августа в расписания многих маршрутов внесены изменения. Причины изменений в мэрии не прокомментировали. На вопрос о том, как новое расписание отразится на работе пассажирского транспорта, тоже не ответили. «В период выгрузки обновленных данных в цифровые сервисы по техническим причинам часть рейсов отображалась некорректно. На данный момент информация приведена в соответствие с утвержденным графиком», — уточнили в администрации города. И попросили пассажиров проверять расписание непосредственно перед поездкой в приложении «Пермский транспорт».