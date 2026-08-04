Пермским перевозчикам подрезали графики

Директор ООО «Дизель» Андрей Биневский рассказал, что с 3 августа были сокращены часть рейсов. Это привело к снижению объемов работ от 4 до 10% на разных маршрутах. Как пояснил господин Биневский, изменения обоснованы якобы низким пассажиропотоком. «У меня есть большие сомнения в этом. Напротив, во время перебоев с бензином мы заметили рост количества пассажиров», — уточнил перевозчик. Он отметил, что сейчас администрация делает замеры пассажиропотока. «Надеюсь, ситуация изменится, потому что идет поток жалоб от пассажиров на увеличение времени ожидания. Такими действиями мы пассажиропоток не увеличим. А перед нами стоит задача сделать так, чтобы как можно больше людей пользовались общественным транспортом», — отметил директор «Дизеля».