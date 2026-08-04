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Путин расширил возможности для осужденных заключать контракт с Минобороны

Президент Владимир Путин подписал закон о расширении списка граждан с судимостью, которые могут заключить контракт с Минобороны в период мобилизации, военного положения или в военное время. Документ опубликован на портале правовых актов.

Президент Владимир Путин подписал закон о расширении списка граждан с судимостью, которые могут заключить контракт с Минобороны в период мобилизации, военного положения или в военное время. Документ опубликован на портале правовых актов.

Закон вносит поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Нововведения снимают ограничения на службу в ВС для граждан, осужденных за:

участие в банде и совершенных ею нападениях (ч. 2 ст. 209),

участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210),

вмешательство в работу критически важных объектов (п. «б» ч. 2 ст. 215.4),

контрабанду наркотиков (ч. 1, 2 и 3; п. «б» и «в» ч. 4 ст. 229.1),

хищение и вымогательство ядерных материалов (ч. 1 ст. 221) и некоторые другие преступления.

Запрет на службу сохраняется для граждан, осужденных за половые преступления против несовершеннолетних, терроризм, диверсии, шпионаж, госизмену и прочие преступления. Инициативу правительство направило в Госдуму 17 июля. Уже 22 июля нижняя палата приняла закон сразу во всех трех чтениях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Спецконтингенту расширили ряды».

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