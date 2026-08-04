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Школьники Удмуртии смогут исследовать космос с помощью цифрового телескопа

Современное оборудование с дистанционным управлением установят в обсерватории в селе Италмас.

Капитальный ремонт помещения школьной обсерватории продолжается в селе Италмас Завьяловского района Удмуртской Республики, что отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Строители завершают внутреннюю отделку, до конца августа в учреждении установят новый купол и современный цифровой телескоп. Оборудование позволит учащимся Италмасовской школы наглядно изучать астрономию и физику, запускать исследовательские проекты. Благодаря дистанционному управлению возможность проводить исследования получат ученики не только Завьяловского района, но и из других населенных пунктов Удмуртии.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.