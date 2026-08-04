Оренбург и Алма-Ату связал прямой авиарейс

На XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске предложили запустить совместную программу «500+» — прямые авиарейсы между Астаной и приграничными российскими городами с населением более 500 тысяч человек.
Форум, проходивший с участием президентов двух стран, объединил более 650 участников из РФ и РК. Эксперты и представители власти братских государств обсудили широкий круг тем: от молодежной политики до промышленной кооперации, от экологии до развития инфраструктуры транспортных коридоров. В частности, отмечалось, что российские туристы остаются безоговорочными лидерами по числу посещений Казахстана и разработка совместных трансграничных маршрутов — дело весьма перспективное.
Ярким примером тому стал запущенный на днях прямой авиамаршрут, связавший Оренбург с Алма-Атой. На субсидирование перелетов в Казахстан выделено региональное финансирование. Это позволит покрыть часть расходов и сделать билеты пассажиров дешевле.
По словам губернатора области Евгения Солнцева, вопрос открытия маршрута поднимался на встрече с коллегами из Казахстана и был поддержан Министерством транспорта РФ.
— Это уже двенадцатое авианаправление, которое имеет финансовую поддержку региона, — констатировал Евгений Солнцев. — Ранее были открыты сообщения с Абхазией и несколькими российскими городами. В скором времени планируем запустить рейс в Минск.
Лидер региона отметил, что Казахстан много лет является ключевым международным партнером Оренбуржья. И организация прямого авиасообщения станет переходом на новый уровень взаимодействия. Власти рассчитывают, что новый маршрут послужит драйвером укрепления международных связей, роста локальной экономики, расширения туристического потенциала обеих сторон и укреплением деловых контактов. А главное — поможет снизить нагрузку на автомобильные пропускные пункты.