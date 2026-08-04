Жизнь за закрытыми дверями: шесть «человеческих привычек» Брежнева, Андропова и Черненко

Многие знают об исторических личностях только в контексте политических решений и роли в государственных делах. Однако за официальными сводками и трибунными речами скрывались живые люди — со своими пристрастиями, увлечениями и слабостями. О шести «человеческих привычках» трех советских генсеков (Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко), про которые не расскажут в учебниках, — в материале «Вечерней Москвы».
Брежнев: охота, любовь к автомобилям и кот- «оберег».
Охота.
Главным увлечением в жизни Брежнева была охота. Она стала для него не просто развлечением, а настоящим ритуалом, позволявшим отвлечься от государственных забот. Охотился генсек с ранней осени до весны в элитном охотхозяйстве «Завидово» в Тверской области преимущественно на кабанов.
Охота была делом почти официальным. Каждый четверг после заседания Политбюро приглашенные члены партийного руководства выезжали в Завидово. Иногда само заседание длилось всего 40 минут — чтобы поскорее отправиться на природу. Каждому охотнику выдавался небольшой кейс с четвертинкой коньяка и бутербродами. После охоты все собирались в резиденции, выпивали по рюмке и делились впечатлениями, попутно обсуждая государственные дела.
Брежнев был усидчивым и мог часами выжидать добычу на вышке. Его страсть к охоте иногда приводила к опасным ситуациям. Однажды он повалил огромного кабана и по привычке спустился к нему. Когда до зверя оставалось примерно 20 метров, кабан, оказавшийся лишь раненым, внезапно вскочил и двинулся на генсека. Егерь выстрелил в него дважды, но промахнулся. К счастью, зверь изменил направление и скрылся в лесу. По словам начальника охраны Брежнева Владимира Медведева, генсек даже не изменился в лице.
Любовь к машинам.
Другой страстью Брежнева были автомобили. Всего в его коллекции насчитывалось около 40 машин — их дарили мировые лидеры, часто изготавливая на заказ в единственном экземпляре. Одним из самых любимых у генсека был черный Rolls-Royce Silver Shadow. Сейчас он находится в экспозиции Рижского автомобильного музея, где за рулем восседает восковая фигура Брежнева.
Водить автомобиль Леонид Ильич научился еще в годы войны и обожал быструю езду. Уже будучи главой государства, когда для него освобождали шоссе, он разгонялся до огромных скоростей. Государственный секретарь США Генри Киссинджер вспоминал, как Брежнев однажды усадил его в подаренный президентом США Ричардом Никсоном черный «Кадиллак» и помчался по узким извилистым сельским дорогам с такой скоростью, что «оставалось только молиться».
Любимый кот.
В 1969 году во время визита в Индию Брежнев получил от Далай-ламы необычный подарок — черного кота, который должен был стать его «живым оберегом». Кот получил кличку Лама. Его необычный дар проявился почти сразу. Однажды Лама, по легенде, своим беспокойным поведением вынудил Брежнева поменять место в кортеже во время поездки в Кремль. В итоге машина, в которой обычно ехал генсек, была обстреляна террористом.
В 1982 году Лама вновь своим неспокойным поведением предупредил хозяина об опасности, не пуская его на авиационный завод в Ташкенте. Брежнев проигнорировал предупреждение, и в результате обрушения конструкции на заводе он сломал ключицу.
Уход за Ламой был особенным: его кормили исключительно сырым мясом, и делал это лично сам Брежнев. Кроме того, для кота была выделена отдельная комната.
Андропов: дисциплина и диета.
ЗОЖ и дисциплина.
В отличие от Брежнева, Андропов вошел в историю как человек, чья скромность резко выделялась на фоне партийной элиты. Изысканные блюда, золотые украшения, дорогие машины — все это было ему чуждо. Внешним видом он скорее напоминал профессора: седовласый сутуловатый мужчина в очках с учительской манерой речи.
Андропов был трудоголиком: в 09:00 он был уже на работе, а уходил в 21:30. Порой он приезжал на службу и в выходные. Андропов много читал: раз в неделю ему привозили по десять книг из Ленинской и Исторической библиотек — от художественной до специальной литературы.
Он не курил, не пил и вел здоровый образ жизни, любил кататься на лыжах, а дома и в рабочем кабинете у него всегда стояли гири и штанга. Скромность Андропова граничила с аскетизмом: он мог долго носить одни и те же вещи, и подчиненным порой приходилось уговаривать его заказать новый костюм или пальто.
Диеты.
Уже в молодости у Андропова начались проблемы с почками, которые преследовали его всю жизнь. Врачи предписывали ему строгую бессолевую диету без острых и жирных блюд. Генсек следовал рекомендациям, хотя иногда позволял себе небольшие нарушения. Его помощники вспоминали, что Андропов просил втайне от медиков принести ему кусочек соленой селедки. Однако такие случаи были редкими исключениями: в основном генсек довольствовался простыми и полезными блюдами, без капризов и особых требований к поварам.
Его личный повар вспоминал, что большинство блюд для Андропова были приготовлены на пару. Он любил поесть индейку, фаршированную лапшу и грибы, но такое удовольствие позволял себе крайне редко.
Черненко: любовные похождения.
Первой женой Черненко с 1930 по 1944 год была Фаина Елисеева. В браке родились двое детей: сын Альберт и дочь Лидия. Но Черненко, по свидетельствам современников, был из тех мужчин, которые «слишком падок до женщин», — именно такую характеристику ему дали однопартийцы.
Еще будучи в браке он познакомился с Анной Любимовой и влюбился настолько, что решился на развод. Это был смелый шаг: в те времена скандальное расставание могло стоить партийной карьеры. Если бы Фаина пожаловалась «куда надо», Черненко мог бы лишиться всего. Но она выбрала тихое расставание без скандалов.
Несмотря на то что Черненко был официально женат, с Любимовой он проводили много времени вместе: они посещали театры, выставки. В итоге, как только был получен развод от первой супруги, он сразу женился на Любимовой.
Однако и после этого Черненко не остепенился: по словам его коллег, он продолжил гулять и изменять уже новой жене. При этом с Любимовой он прожил в браке 42 года — до своей смерти в 1985 году.
Политика — напряженный вид деятельности, поэтому нередко происходят случаи, когда государственные деятели случайно (а иногда специально) могут употребить ненормативную лексику. Семь случаев, когда советские и российские политики ругались на публике, — в материале «Вечерней Москвы».