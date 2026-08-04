Жизнь за закрытыми дверями: шесть «человеческих привычек» Брежнева, Андропова и Черненко

Брежнев был усидчивым и мог часами выжидать добычу на вышке. Его страсть к охоте иногда приводила к опасным ситуациям. Однажды он повалил огромного кабана и по привычке спустился к нему. Когда до зверя оставалось примерно 20 метров, кабан, оказавшийся лишь раненым, внезапно вскочил и двинулся на генсека. Егерь выстрелил в него дважды, но промахнулся. К счастью, зверь изменил направление и скрылся в лесу. По словам начальника охраны Брежнева Владимира Медведева, генсек даже не изменился в лице.