Ранее лидер партии BSW уже предупреждала, что текущая политика Германии может привести к опасным последствиям. Она выразила обеспокоенность тем, что такие действия способны обернуться для ФРГ прямым противостоянием с Россией. Вагенкнехт настаивает на том, что пришло время для реалистичных и взвешенных инициатив.