Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт призвала немецкое правительство сменить риторику в отношении Украины и предложить реальные шаги для мира. По её мнению, Берлин должен сосредоточиться на дипломатии, а не на увеличении военных поставок. Слова политика приводит газета Ostdeutsche Allgemeine.
«Приоритетной целью немецкой политики должно быть предотвращение прямой конфронтации с Россией, а также любой ядерной эскалации. Поэтому из Берлина должны наконец исходить реалистичные политические инициативы, направленные на прекращение конфликта», — указала глава немецкой партии.
В своей статье Вагенкнехт обратила внимание на то, что немецкие власти делают акцент исключительно на вооружении.
Ранее лидер партии BSW уже предупреждала, что текущая политика Германии может привести к опасным последствиям. Она выразила обеспокоенность тем, что такие действия способны обернуться для ФРГ прямым противостоянием с Россией. Вагенкнехт настаивает на том, что пришло время для реалистичных и взвешенных инициатив.