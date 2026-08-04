В правительстве Оренбуржья ограничили выезды служебных авто

Для экономии горючего в правительстве Оренбуржья ограничили выезды служебных машин. В первую очередь это касается поездок на дальние расстояния. Власти надеются, что такая мера поможет снизить расход топлива в ведомстве на 10−20 процентов от текущего уровня потребления.
— Ситуация на сегодняшний день довольно непростая, — прокомментировал положение дел министр промышленности и энергетики Оренбургской области Алексей Шарыгин. Он заверил, что ключевые отрасли, в том числе аграрный сектор, обеспечены горючим в достаточной степени.
На недавнем совещании оперштаба, где обсуждались пути решения проблемы с ГСМ, отмечалось, что сложившийся топливный кризис в регионе, как и в целом по стране, стал результатом терактов ВСУ и носит временный характер. В числе причин создавшегося положения также назывались логистика (выстраивание новых транспортных цепочек) и высокий спрос, нехарактерный для обычной потребности степного края.
Власти заверяют, что для минимизации негативных последствий для жителей будет сделано все возможное. На сегодня по итогам переговоров губернатора Евгения Солнцева с соседними субъектами достигнута договоренность о наращивании поставок топлива в Оренбуржье. Социальные и экстренные службы обеспечиваются горючим в приоритетном порядке — как и сельхозпроизводители: в период уборочной потребности в ГСМ у аграриев традиционно возрастают.
Вместе с тем вводить по примеру соседей по Приволжью систему отпуска горючего по схеме «чет-нечет» — в зависимости от даты и цифр на госномерах — в области не планируют. Объяснение простое: в приграничном регионе много транзитного транспорта, который невозможно оставить без топлива. А временные ограничения на отдельных автозаправках (технологические перерывы, лимиты на отпуск топлива на одну машину, запрет на заправку в тару) вызваны необходимостью сохранения резерва для экстренных служб и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.
— Как только запасы топлива в резервуарах достигают предельного уровня, станция приостанавливает продажи до прибытия очередной партии, — пояснили в правительстве области. — Налажено взаимодействие с ОАО «РЖД», благодаря чему удалось сократить время транспортировки и разгрузки цистерн.
Тем не менее отдельные поставщики не прочь погреть руки на топливном кризисе. Недавно оренбургское УФАС уличило три компании в необоснованном повышении тарифов.
— В ходе проверки рынка реализации автомобильных бензинов установлено превышение цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95, — рассказала заместитель руководителя ведомства Виктория Панькова. — В отношении трех независимых участников рынка выданы предупреждения в связи с признаками нарушения антимонопольного законодательства. Речь идет о навязывании потребителям невыгодных условий договора при продаже топлива.
Устранить нарушения продавцам горючего предписано в течение десяти дней. Антимонопольное ведомство продолжает мониторинг рынка ГСМ в регионе.
А как у соседей?
В Мордовии вдвое увеличили ранее введенные лимиты отпуска бензина на автозаправках. Теперь водители могут залить не 20, а 40 литров топлива на одну машину. При этом нормы отпуска дизельного топлива остались прежними: 60 литров — для легкового авто, 300 — для грузового.
В республике сохраняются временные правила продажи по системе «чет-нечет». Напомним, что суть их в том, что по нечетным датам бензин отпускают владельцам автомобилей, номера которых заканчиваются нечетными цифрами, а по четным соответственно — четными. Заправку в канистры тоже пока не разрешали.
Глава РМ Артем Здунов попросил с пониманием отнестись к ограничениям: «Все введенные меры оперативно регулируем — до полной стабилизации обстановки на топливном рынке».
Напомним, что все указанные ограничения не распространяются на автомобили и технику экстренных и коммунальных служб, а также на общественный транспорт.