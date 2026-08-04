В правительстве Оренбуржья ограничили выезды служебных авто

Вместе с тем вводить по примеру соседей по Приволжью систему отпуска горючего по схеме «чет-нечет» — в зависимости от даты и цифр на госномерах — в области не планируют. Объяснение простое: в приграничном регионе много транзитного транспорта, который невозможно оставить без топлива. А временные ограничения на отдельных автозаправках (технологические перерывы, лимиты на отпуск топлива на одну машину, запрет на заправку в тару) вызваны необходимостью сохранения резерва для экстренных служб и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.