Уральца будут судить за работу в экстремистской структуре

По данным следствия, мужчина почти девять лет был вовлечён в работу запрещённой структуры — с 2017 года до мая 2026‑го. Правоохранители установили, что фигурант не ограничивался формальным участием: он посещал собрания последователей, организовывал встречи, в том числе в онлайн‑формате через зарубежные сервисы, и проводил беседы с горожанами, продвигая идеи экстремистской организации. При этом он использовал меры конспирации, чтобы скрыть свою причастность.