Уральца будут судить за работу в экстремистской структуре

Следователи в Кургане направили в суд уголовное дело в отношении 32‑летнего местного жителя, которого обвиняют в участии в деятельности религиозной организации, признанной экстремистской. Об этом информирует региональное следственное управление.
По данным следствия, мужчина почти девять лет был вовлечён в работу запрещённой структуры — с 2017 года до мая 2026‑го. Правоохранители установили, что фигурант не ограничивался формальным участием: он посещал собрания последователей, организовывал встречи, в том числе в онлайн‑формате через зарубежные сервисы, и проводил беседы с горожанами, продвигая идеи экстремистской организации. При этом он использовал меры конспирации, чтобы скрыть свою причастность.
После пресечения противоправной деятельности сотрудники ведомства провели обыск по месту его проживания. Материалы дела направлены в суд с утверждённым обвинительным заключением. Мужчине вменяется участие в деятельности организации, признанной экстремистской.
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