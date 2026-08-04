К рекультивации свалки под Советском планируют приступить в начале 2027 года. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства.
По данным Минприроды, объём поступающих отходов на полигон в Барсуковке существенно сокращён, а завоз пастообразных, жидких и жиросодержащих фракций полностью прекращён. В июле 2026 года эти категории официально исключили из лицензии АО «ЕСОО».
К настоящему времени проект реконструкции и рекультивации первой очереди отходов откорректировали с учётом общественных обсуждений. Документацию направили на прохождение экологической и Главгосэкспертизы «на стадии предварительной оценки на комплектность». Выполнение технического этапа рекультивации запланировано на период с начала 2027 по февраль 2028 годов.
«Таким образом, площадка размещения отходов первой очереди строительства полигона будет выведена из эксплуатации в январе 2027 года и передана по итогам аукциона на выполнение технического этапа рекультивации», — сообщили в ведомстве.
Ранее жители Советска регулярно жаловались на запах от мусорного полигона в Барсуковке. В конце 2023 года на модернизацию свалки выделяли 250 миллионов рублей. По данным властей, для решения проблемы территорию изолировали инертными материалами, прекратили приём жиров, ликвидировали жировые ямы, снизили поток твёрдых коммунальных отходов, занимаются дезодорированием. Там устанавливали очистные сооружения.
Власти планируют полностью модернизировать полигон в Барсуковке. В региональном Минприроды поясняли, что очагом запаха на свалке являются сточные воды.