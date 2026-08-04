К рекультивации свалки под Советском планируют приступить в начале 2027 года

К настоящему времени проект реконструкции и рекультивации первой очереди отходов откорректировали с учётом общественных обсуждений. Документацию направили на прохождение экологической и Главгосэкспертизы «на стадии предварительной оценки на комплектность». Выполнение технического этапа рекультивации запланировано на период с начала 2027 по февраль 2028 годов.