4 млн кв. метров недвижимости построили в Ростовской области в 2025 году

— Поблагодарил наших застройщиков за ответственную гражданскую позицию: они приходят на помощь при ликвидации последствий атак БПЛА на жилые дома, помогают и с экспертизой, и с восстановлением домов, в отдельных случаях — с выделением квартир, — добавил Юрий Слюсарь.