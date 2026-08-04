Прорыв в нейробиологии: ученые нашли в мозге «кнопку ярости», которую нажимает звук жевания

Группа нейробиологов из Канады и США совершила прорыв в понимании мизофонии — состояния, при котором обыденные звуки (чавканье, дыхание, щелчки) вызывают неконтролируемую ярость. Ученые не только выявили ключевую нейронную цепь, отвечающую за эту реакцию, но и сделали неожиданное открытие: оказывается, «звуковая ярость» не является уделом избранных, а представляет собой явление, присущее каждому из нас в той или иной степени.
Канадские исследователи из Монреальского неврологического института совместно с коллегами из Университета Оклахомы опубликовали в журнале Human Brain Mapping результаты масштабного анализа данных функциональной МРТ. Их внимание было сосредоточено на передней части островковой коры — области, которая входит в так называемую сеть значимости и отвечает за интеграцию эмоций, боли и внимания. Выяснилось, что именно степень синхронизации активности этой зоны со слуховыми и моторными центрами мозга напрямую коррелирует с интенсивностью отвращения к раздражающим звукам. Проще говоря, чем теснее эта связь, тем более невыносимым кажется звук жующего человека.
Главной сенсацией исследования стал вывод о спектральной природе расстройства. Когда ученые попытались разделить добровольцев на четкие группы «больных» и «здоровых», статистические закономерности в работе мозга исчезли. Это означает, что мизофония не является дискретным заболеванием с бинарным признаком, а лежит на своеобразной «скользящей шкале». По сути, каждый из нас находится в этой точке спектра, и разница лишь в том, насколько сильно нейроны «кричат» в ответ на триггерный звук.
Особую ценность работе придает методология: данные фМРТ 162 человек были дополнены опросом почти 800 респондентов, причем исследователи намеренно избегали выборки с клинически тяжелыми формами, чтобы избежать предвзятости. Это позволило отделить биологическую природу мизофонии от сопутствующих тревожности, депрессии или аутизма, которые часто идут с ней рука об руку. Оказалось, что выявленная нейронная активность островковой коры специфична именно для звукового отвращения и не пересекается с паттернами, характерными для этих психических состояний.
Впрочем, авторы работы призывают не спешить с окончательными выводами. Поскольку участников МРТ напрямую не опрашивали об их реакции на конкретные звуки, а степень мизофонии оценивалась статистически, впереди — проверка данных на «живых» триггерах.
Можно ли запрограммировать вирус на убийство определённого народа.