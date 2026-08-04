Мигрантам с судимостью запретили гражданство РФ

Кроме того, закон вводит обязательное требование для мигрантов, достигших 14 лет: при подаче заявления на РВП или ВНЖ они должны предоставить в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости либо, при её наличии, документ с данными о совершённом преступлении и вынесенном приговоре. Справка должна быть выдана компетентными органами страны происхождения не ранее чем за три месяца до подачи заявления.