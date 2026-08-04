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Мигрантам с судимостью запретили гражданство РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью получать российский паспорт, разрешение на временное проживание и вид на жительство. Документ официально опубликован 4 августа на портале правовой информации.

Согласно новым нормам, наличие судимости станет не только основанием для отказа в приёме заявлений на оформление гражданства, но и поводом для аннулирования ранее выданных РВП, ВНЖ, а также разрешения на временное проживание с целью получения образования.

Кроме того, закон вводит обязательное требование для мигрантов, достигших 14 лет: при подаче заявления на РВП или ВНЖ они должны предоставить в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости либо, при её наличии, документ с данными о совершённом преступлении и вынесенном приговоре. Справка должна быть выдана компетентными органами страны происхождения не ранее чем за три месяца до подачи заявления.

Закон вступает в силу после официального опубликования. Новые правила ужесточают миграционное законодательство и направлены на усиление контроля за въезжающими в страну иностранцами.

Фото: пресс-служба Кремля.

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