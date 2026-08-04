Археологи в Крыму нашли принесенного в жертву младенца античного периода

Археологи экспедиции нашли жертвенное захоронение младенца в крымском городище Артезиан. Останки датируются 63 г. до н. э., сообщила Артезианская археологическая экспедиция.
«Долгожданная сенсация на 40-летие ААЭ: жертвенное погребение младенца или даже двух (близнецов?) под алтарным столиком, вмурованным в основание фундамента северной стены храма Зевса Генарха и Сотера», — указано в посте. Рядом археологи нашли бронзовый браслет.
Специалисты продолжают расчищать захоронение. Они допускают, что ребенок болел гидроцефалией — на это указывает форма черепа.
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