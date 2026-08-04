Таксисты в Паттайе перестали брать деньги с россиян после убийства Назимовых

После убийства брата и сестры Назимовых из Тюмени в Паттайе многие водители байк-такси на этом тайском курорте начали предлагать гражданам России бесплатные поездки. Об этом рассказала проживающая в Таиланде российская блогерша Юлия Мирошниченко на своей странице в социальной сети.
По словам Мирошниченко, при встрече с пассажирами из России местные таксисты с помощью онлайн-переводчиков выражают соболезнования и говорят, что не будут брать деньги за проезд. Она подчеркнула, что такое отношение характерно не для всех водителей без исключения, однако призвала своих подписчиков ценить подобные проявления поддержки и обязательно благодарить таксистов.
— Мне кажется, именно из таких маленьких поступков и складывается настоящее отношение людей друг к другу, — отметила блогерша.
Таиландская полиция задержала основных подозреваемых в похищении 22-летней россиянки и ее 17-летнего брата: двоих местных жителей Тхана Кыттхонга и Тхонгчай Синина, также известных как Понг и Тхонг. Предварительно, они действовали в составе преступного синдиката. Они признались, что убили молодых людей. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».