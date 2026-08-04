Таксисты в Паттайе перестали брать деньги с россиян после убийства Назимовых

По словам Мирошниченко, при встрече с пассажирами из России местные таксисты с помощью онлайн-переводчиков выражают соболезнования и говорят, что не будут брать деньги за проезд. Она подчеркнула, что такое отношение характерно не для всех водителей без исключения, однако призвала своих подписчиков ценить подобные проявления поддержки и обязательно благодарить таксистов.