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Парковку на проспекте Ленина временно ограничат

Ограничения начнут действовать с 5 августа.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения на остановку и стоянку транспортных средств будут введены по местному проезду на проспекте Ленина с 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет об участке в районе дома № 111. Временная ограничительная мера направлена на обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств.

В ведомстве отметили, что машины, припаркованные на территории запрещающих знаков, будут переставлены на охраняемую стоянку.

Напомним, что парковку также временно ограничили на Верхневолжской набережной и Родионова. Там запрет на некоторых участках действует с 4 августа.