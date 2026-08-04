Мария Львова-Белова: Система поддержки семей должна четко работать в каждом регионе страны

Систему поддержки семей в нашей стране необходимо донастраивать, считает детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Об это уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель «Фонда защиты детей» заявила на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов».
Система поддержки семей должна четко работать в каждом регионе страны, подчеркнула Львова-Белова. По ее словам, партия «Единой России» собирает предложения по развитию мер помощи в свою новую Народную программу.
Среди направлений, требующих системного внимания, Мария Львова-Белова назвала доступное жилье, качественное медицинское обслуживание, в том числе эффективное сопровождение беременности и родов, а также создание инфраструктуры для развития и образования детей.
«Это понятный маршрут: родился ребенок — есть детский сад в шаговой доступности рядом с домом, есть хорошая школа, есть профориентация с дальнейшим пониманием, куда ребенок пойдет учиться», — рассказала детский омбудсмен, выступая перед участниками форума.
Мария Львова-Белова отметила, что сейчас идет формирование такой системы, и очень важно сделать ее бесшовной.
Напомним, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова вошла в пятерку лидеров партийного списка «Единой России», который был объявлен на первом этапе XXIII Съезда партии. Кроме Львовой-Беловой в пятерку лидеров списка также вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный и Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.
Ранее Мария Львова-Белова сообщила, что «Единая Россия» собирается законодательно защитить детей от бюрократических ошибок. Поводом для заявления послужила история 10-летней Арины Захаровой из Омска, получившей требование от Федеральной службы судебных приставов о взыскании по долгу другого человека. Оказалось, что на СНИЛС Арины приставы из разных регионов страны уже много лет ошибочно начисляют чужие долги. Мария Львова-Белова подчеркнула, что дети не должны становиться заложниками сбоев в работе государственных систем, а семьи — нести последствия чужих просчетов.
Напомним, в августе состоится Второй этап съезда партии, на котором будет принята новая Народная программа «Единой России». С этим программным документом единороссы пойдут на парламентские выборы в сентябре 2026 года.
Первый этап съезда партии прошел 28 июня. На нем был представлен список кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва от «Единой России». В список вошли 600 человек, в том числе 76 участников специальной военной операции.
Напомним, Единый день голосования в России в 2026 году пройдет 20 сентября. Жителям страны предстоит выбрать депутатов Госдумы IX созыва, а также глав регионов и депутатов местных законодательных собраний.