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В Ростове-на-Дону временно вывели из эксплуатации пять чешских трамваев

В Ростове-на-Дону пять чешских трамваев Tatra T6 временно отстранили от эксплуатации. Об этом сообщает портал «Ростовский Городской Транспорт».

В Ростове-на-Дону пять чешских трамваев Tatra T6 временно отстранили от эксплуатации. Об этом сообщает портал «Ростовский Городской Транспорт».

Причиной стали частые поломки на маршруте, из-за которых возникали задержки движения. Снятые с линии вагоны были выпущены в 1988—1989 годах.

По данным из открытых источников, в настоящее время на линии регулярно курсируют лишь 14 вагонов: КТМ-19 производства 2004−2008 годов и City Star, собранные в 2016—2017 годах. По плану в будний день на маршрут должны выходить 32 вагона.