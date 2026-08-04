Отец Павел разрешил верующим есть сладости с изображением храмов

Священник Павел заявил о том, что есть сладости с изображениями храмов и религиозной символикой можно, так как никаких нарушений церковных правил в этом нет. Он привел в качестве примера просфору и артос — богослужебные хлеба, на которых также присутствуют кресты и различные религиозные изображения.