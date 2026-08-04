Отец Павел разрешил верующим есть сладости с изображением храмов

Священник Павел заявил о том, что есть сладости с изображениями храмов и религиозной символикой можно, так как никаких нарушений церковных правил в этом нет. Он привел в качестве примера просфору и артос — богослужебные хлеба, на которых также присутствуют кресты и различные религиозные изображения.
Отец Павел пояснил, что ключевое значение имеет внутренний настрой человека и отсутствие намерения оскорбить святыню. При этом священнослужитель обратил внимание на практическую проблему: кресты и религиозные символы на упаковке повседневных продуктов часто оказываются на свалке вместе с бытовыми отходами.
— Испортившиеся продукты с религиозной символикой лучше не выбрасывать, чтобы кресты не соседствовали с отходами, а лучше сжечь. Но вряд ли кто-то будет так поступать с печеньем, — отметил духовник в беседе с Regions.ru.
Крестовоздвиженский храм в Тверской области начал продавать свой мерч. Там выпустили коллекцию лонгсливов, футболок, платков и ювелирных украшений. Серебряный браслет стоит 100 тысяч рублей, лонгслив с портретом Николая II — 25 тысяч, а аромасвеча — больше пяти тысяч. Как утверждается на сайте, вся прибыль идет на реставрацию храма. «Вечерняя Москва» узнала у священника Филиппа Ильяшенко, может ли церковь продавать свой мерч и почему продукция такая дорогая.