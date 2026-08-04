Экс-солиста «Ляписа Трубецкого» Михалка заочно приговорили к 4 годам колонии

Как писал сайт KP.RU, в мае СК Белоруссии внес одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Михалка в перечень лиц, в отношении которых начато специальное производство. Дело квалифицировано по двум статьям: публичное оскорбление президента республики и умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности.