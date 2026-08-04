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Экс-солиста «Ляписа Трубецкого» Михалка заочно приговорили к 4 годам колонии

Ранее СК Белоруссии внес Михалка в перечень лиц, в отношении которых начато спецпроизводство.

Суд в Минске заочно приговорил одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка к лишению свободы. Об этом сообщила служба информации прокуратуры столицы Белоруссии.

«Прокуратура города Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении солиста одной из белорусских музыкальных групп…», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что с учетом доказательств суд вынес обвинительный приговор и назначил Михалку четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Как писал сайт KP.RU, в мае СК Белоруссии внес одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Михалка в перечень лиц, в отношении которых начато специальное производство. Дело квалифицировано по двум статьям: публичное оскорбление президента республики и умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности.

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