В МАУ прокомментировали испытания стратосферной платформы для исследования Арктики

«Конструкция представляет собой возвратную стратосферную платформу самолетного типа с размахом крыльев 3 м, которая прикрепляется к стратосферному шару. После поднятия аэростатом на высоту более 20 км платформа отцепляется и продолжает автономный полет по заданному маршруту. Платформа многоразовая и возвращается в любую указанную точку, а шар одноразовый, но изготовлен из биоразлагаемых материалов, что исключает любой вред для хрупкой арктической природы», — сообщили в вузе.