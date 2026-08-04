Дуров* заявил, что приложение Telegram из App Store удалили «вымогатели»

Приложение Telegram из App Store удалили «вымогатели» — злоумышленники использовали уловку с редактированием старых сообщений в публичных чатах. Об этом в четверг, 4 августа, заявил создатель мессенджера Павел Дуров*.
По словам предпринимателя, неизвестные заменяли тексты в сообщениях на запрещенный контент, созданный с помощью ИИ. При этом нарушения оставались невидимыми для большинства участников сообщества и их сложно было оперативно обнаружить через механизмы жалоб.
— Вымогатели используют автоматизированные учетные записи для размещения незаконного контента в публичных группах, а затем сообщают об этом напрямую в Apple, пытаясь добиться удаления законных сообществ, владельцы которых отказались платить им, — объяснил Дуров*.
Он добавил, что программа была удалена без предварительного контакта с разработчиками. Подобные действия Apple «создают потенциальный риск для каждого мобильного приложения».
30 июля Павла Дурова* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. ФСБ России, в свою очередь, обвинила предпринимателя в содействии терроризму.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России.