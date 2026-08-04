Личность подростка, убитой в Калифорнии почти 50 лет назад, установлена

В США установили личность 15‑летней девочки, чьи останки нашли в 1978 году на винограднике в Калифорнии. Об этом пишет People.
В июне 1978 года тракторист заметил человеческие останки в неглубокой могиле рядом с Саут‑Уилер‑Ридж‑роуд. На теле обнаружили следы насилия, однако установить личность погибшей тогда не удалось. Сообщается, что следователи проверяли отпечатки пальцев, а также стоматологические данные, но результаты не дали совпадений. Осенью того же года девочку похоронили как неизвестную.
Расследование было возобновлено в 2007 году. Останки эксгумировали и получили образцы ДНК, однако существующие базы данных снова не помогли. Ситуация изменилась только спустя годы благодаря судебно‑следственной генетической генеалогии — методу, который сопоставляет ДНК с генеалогическими профилями и позволяет искать родственников.
В 2025 году специалисты компании Othram создали новый ДНК‑профиль на основе образца кости и нашли людей, которые могли быть связаны с погибшей. Дополнительные проверки подтвердили: останки принадлежат Мишель Колльер, пропавшей без вести в феврале 1978 года.
После идентификации останки передали семье для захоронения. Дело остаётся открытым: правоохранительные органы продолжают расследование и ищут человека, причастного к убийству подростка.
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