Личность подростка, убитой в Калифорнии почти 50 лет назад, установлена

В июне 1978 года тракторист заметил человеческие останки в неглубокой могиле рядом с Саут‑Уилер‑Ридж‑роуд. На теле обнаружили следы насилия, однако установить личность погибшей тогда не удалось. Сообщается, что следователи проверяли отпечатки пальцев, а также стоматологические данные, но результаты не дали совпадений. Осенью того же года девочку похоронили как неизвестную.