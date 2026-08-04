На казачье образование в Ростовской области потратят более 1 млрд рублей из бюджета

На развитие системы образовательных организаций с казачьим компонентом в Ростовской области в 2026 году предусмотрено 1,09 млрд руб. По итогам первого полугодия из областного бюджета освоено 453,7 млн руб., еще 11,8 млн руб. поступило из внебюджетных источников. Об этом говорится в отчете о реализации программы поддержки казачьих обществ, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».