Австралийские ученые выяснили, что к скачку эволюции привел «фекальный взрыв»

Исследователи из австралийского университета Флиндерса пришли к выводу, что главной причиной Кембрийского взрыва, произошедшего 540 миллионов лет назад, стало резкое распространение и накопление фекалий древних животных. Ученые назвали этот процесс «фекальной революцией». Они считают, что именно она стала катализатором для появления новых видов живых организмов как в океане, так и на суше, сообщает Trends in Ecology & Evolution.