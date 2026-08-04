Игроков ГК «Ростов-Дон» признали лучшими в двух номинациях Суперлиги

Ярослава Фролова — лучший разыгрывающий Суперлиги. Спортсменка сыграла одну из важнейших ролей для «Ростов-Дона» в минувшем сезоне. Она забила более чем в 150 мячей с учетом всех турниров, а по количеству перехватов (20) среди всех ростовчанок уступила только Милане Таженовой. В конце прошлого сезона спортсменка получила травму.