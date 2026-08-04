Игроков ГК «Ростов-Дон» признали лучшими в двух номинациях Суперлиги

Две гандболистки ГК «Ростов-Дон» получили награды по итогам сезона-2025/26. Об этом сообщили в Федерации гандбола России.
Анастасию Рябцеву признали лучшим вратарем Суперлиги. Спортсменка побеждает в номинации уже в третий раз. Прошлым летом гандболистка перешла в «Ростов-Дон» из «Астраханочки». Общий показатель голкипера за сезон — 34,1% в 28 матчах чемпионата страны.
Ярослава Фролова — лучший разыгрывающий Суперлиги. Спортсменка сыграла одну из важнейших ролей для «Ростов-Дона» в минувшем сезоне. Она забила более чем в 150 мячей с учетом всех турниров, а по количеству перехватов (20) среди всех ростовчанок уступила только Милане Таженовой. В конце прошлого сезона спортсменка получила травму.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.