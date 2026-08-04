Учёные наконец-то ответили на вопрос, кто умнее — собака или кошка

Учёные пришли к выводу, что сравнивать мозг кошки и собаки неправильно. Невролог Сюзана Геркулано-Хоузел, как сообщает Gazeta do Povo, подсчитала количество корковых нейронов. У собак их насчитывается до 627 миллионов, что значительно превышает 250 миллионов кошачьих. Однако исследователи спешат предостеречь от поспешных выводов о том, кто из домашних любимцев умнее. Дело в том, что один лишь объем серого вещества не является определяющим в оценке интеллекта.
Кошки, например, демонстрируют феноменальную настойчивость в решении головоломок в одиночку, тогда как собаки в аналогичных ситуациях предпочитают тактику социального запроса, обращаясь за помощью к хозяину. Эта особенность, как считают ученые, говорит не о глупости, а о принципиально разной стратегии поведения.
Когнитивные способности хвостатых напрямую зависят от эволюционных задач, которые стояли перед каждым видом. Если псовые веками оттачивали навыки сотрудничества с человеком, то кошачьи развивали автономные стратегии выживания, где ключевым фактором стала не скорость выполнения приказов, а тонкость восприятия среды.
Сложность научных экспериментов с кошками заключается в их знаменитой независимости: отказ от участия в тесте часто ошибочно трактуется как отсутствие навыков, хотя на деле может свидетельствовать о нежелании сотрудничать, а не о неспособности. В конечном счете, научное сообщество сходится во мнении, что мы имеем дело с двумя разными типами интеллекта: первый заточен на командную работу и социальную интеграцию, второй — на автономию, наблюдательность и тонкую настройку к окружающей среде. Выбор «самого умного» остается делом субъективных предпочтений человека, а не объективной реальности нейробиологии.
Почему кошки любят коробки.