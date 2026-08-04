Учёные наконец-то ответили на вопрос, кто умнее — собака или кошка

Сложность научных экспериментов с кошками заключается в их знаменитой независимости: отказ от участия в тесте часто ошибочно трактуется как отсутствие навыков, хотя на деле может свидетельствовать о нежелании сотрудничать, а не о неспособности. В конечном счете, научное сообщество сходится во мнении, что мы имеем дело с двумя разными типами интеллекта: первый заточен на командную работу и социальную интеграцию, второй — на автономию, наблюдательность и тонкую настройку к окружающей среде. Выбор «самого умного» остается делом субъективных предпочтений человека, а не объективной реальности нейробиологии.