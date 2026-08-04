Прохор Шаляпин приехал в кинотеатр с родственницей Гарика Харламова: кто она

Певец Прохор Шаляпин появился на светской кинопремьере в центре Москвы. Артист выглядывал из-за кулис, пока его не упросили записать совместное видео блогеры. Примечательно, что позже, выйдя на красную дорожку картины «Последний богатырь. Колобок», Прохор рассказал, что на самом деле появился на премьере с… мамой Гарика Харламова Натальей. Правда, с его слов, она осталась на фуршете «пить лимонад», а он вышел один. Смотрите видео нового друга мамы Гарика Харламова.