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Власти Индии отказались покупать российский истребитель пятого поколения Су-57Э

Власти Индии на данный момент исключают возможность покупки российского истребителя пятого поколения Су-57Э. Об этом во вторник, 4 августа, заявил министр обороны страны Раджеш Кумар Сингх.

Власти Индии на данный момент исключают возможность покупки российского истребителя пятого поколения Су-57Э. Об этом во вторник, 4 августа, заявил министр обороны страны Раджеш Кумар Сингх.

По его словам, Нью-Дели не планирует приобретать новую модель истребителей «Сухой». Вместо этого в стране хотят модифицировать уже существующий парк Су-30МКИ и заняться разработкой собственного стелс-истребителя, передает Defense Security Asia.

До этого также стало известно, что польские власти намерены утилизировать 14 истребителей МиГ-29, которые ранее планировалось отправить на Украину. Сделка по поставкам самолетов была сорвана из-за отказа Киева передавать технологии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Тем временем США могут вернуться к идее продажи Турции истребителей F-35, если Анкара откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но не будет возвращать их Москве, а продаст третьей стране.

Вице-премьер России Денис Мантуров, в свою очередь, сообщил о начале первых летных испытаний прототипа двухместного российского истребителя пятого поколения Су-57, который, помимо боевых задач, будет выполнять функции учебно-боевого самолета.

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