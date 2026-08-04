Власти Индии отказались покупать российский истребитель пятого поколения Су-57Э

Власти Индии на данный момент исключают возможность покупки российского истребителя пятого поколения Су-57Э. Об этом во вторник, 4 августа, заявил министр обороны страны Раджеш Кумар Сингх.
По его словам, Нью-Дели не планирует приобретать новую модель истребителей «Сухой». Вместо этого в стране хотят модифицировать уже существующий парк Су-30МКИ и заняться разработкой собственного стелс-истребителя, передает Defense Security Asia.
До этого также стало известно, что польские власти намерены утилизировать 14 истребителей МиГ-29, которые ранее планировалось отправить на Украину. Сделка по поставкам самолетов была сорвана из-за отказа Киева передавать технологии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Вице-премьер России Денис Мантуров, в свою очередь, сообщил о начале первых летных испытаний прототипа двухместного российского истребителя пятого поколения Су-57, который, помимо боевых задач, будет выполнять функции учебно-боевого самолета.