Гарик Харламов пришёл на премьеру без жены: рассказал, что случилось

Актер и комик Гарик Харламов появился на показе фильма в Москве. Примечательно, что вышел на красную дорожку картины «Последний богатырь. Колобок» в одиночестве, хотя все думали увидеть рядом с ним супругу Екатерину. Но, как рассказал Гарик, её не отпустили со съемочной площадки другого фильма, а отпустили только самого Гарика, так как он озвучивал колобка. В общем, Харламов веселился на красной дорожке и сообщил, что «сделал все, что мог». Смотрите видео.