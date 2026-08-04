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Легендарного Фёдора Добронравова не узнали поклонники

Актер Федор Добронравов из «Сватов» устроил творческий вечер, собрав полный зал зрителей. Впрочем, на всякий случай артист представился на сцене, потому что предположил, что его могли узнать не все присутствующие. Как рассказал Добронравов, однажды с ним уже происходила такая ситуация. Деталями этой истории он поделился с поклонниками.

Актер Федор Добронравов из «Сватов» устроил творческий вечер, собрав полный зал зрителей. Впрочем, на всякий случай артист представился на сцене, потому что предположил, что его могли узнать не все присутствующие. Как рассказал Добронравов, однажды с ним уже происходила такая ситуация. Деталями этой истории он поделился с поклонниками.