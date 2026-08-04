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Россияне взяли золото в синхронных прыжках на ЧЕ-2026

Российские спортсмены Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золотые медали в дисциплине синхронных прыжков с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

Российские спортсмены Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золотые медали в дисциплине синхронных прыжков с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

«По итогам шести прыжков 28‑летний Шлейхер и 25‑летний Терновой набрали 443,82 балла», — сообщает агентство.

По итогам упорной борьбы серебряные награды достались итальянскому дуэту в составе Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра, показавшему результат 416,46 балла, а бронзовые медали завоевали украинские прыгуны Марк Гриценко и Алексей Середа, набравшие 406,05 балла.

Напомним, что континентальное первенство по водным видам спорта принимает столица Франции в период с 31 июля по 16 августа 2026 года, а российские атлеты выступают на этих состязаниях в нейтральном статусе.

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