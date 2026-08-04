Сергей Собянин: Московские проекты помогают развиваться регионам и всей стране

Московские врачи ежемесячно проводят миллионы медицинских исследований, большинство из них — для жителей регионов, поскольку создавать такие дорогостоящие технологии в каждом городе и в каждом субъекте РФ просто невозможно. Кроме того, столица делится с регионами своим опытом цифровизации и помогает внедрять в больницах и поликлиниках технологии на основе искусственного интеллекта. Сейчас, например, специалисты работают над созданием проактивного диагноза, то есть диагностики болезней, которые могут развиться у человека в будущем. В московских больницах эту технологию апробировали и собираются массово внедрить в ежедневную врачебную практику.