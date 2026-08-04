Сергей Собянин: Московские проекты помогают развиваться регионам и всей стране

Москва вносит большой вклад в развитие регионов и всей страны, подчеркнул мэр Сергей Собянин, выступая перед участниками молодежного форума «Территория смыслов» в мастерской управления «Сенеж». Лидер партийного списка «Единой России» рассказал, как столица помогает другим городам создавать современную транспортную инфраструктуру и комфортную среду, обеспечивать доступное здравоохранение и образование. Все эти направления являются ключевыми приоритетами Народной программы партии.
По словам главы столичного правительства, Москва не только обеспечивает собственные потребности, но и отдает колоссальные средства в бюджет страны.
«68% всех налогов и сборов с территории Москвы поступает в федеральный бюджет. Эти поступления в полтора раза перекрывают все трансферты из федерального бюджета всем субъектам РФ», — подчеркнул Сергей Собянин.
Он отметил, что столица развивает транспортную инфраструктуру не только для собственных жителей, но и для людей, приезжающих в нее из других регионов. Москва является крупнейшим транспортным узлом России. Через нее ежедневно проезжают десятки миллионов людей — почти половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного сообщения страны.
Сергей Собянин привел в пример один из масштабных транспортных мегапроектов, реализованных в столице за последние годы — центральные диаметры.
«Восемь главных железнодорожных путей в Москву мы соединили вместе, и получилось четыре диаметра, такие магистрали, которые работают в режиме тактового сообщения, оснащены самым современным транспортом. Через них каждый год проезжают десятки миллионов людей», — рассказал Сергей Собянин.
Он сообщил, что в ближайших планах — продление Московских центральных диаметров до всех регионов, расположенных по периметру Подмосковья. В их числе — Тульская, Владимирская, Ярославская и другие области. После реализации этого проекта будет обеспечена транспортная доступность и созданы новые быстрые и комфортные маршруты еще для десяти миллионов человек.
«Это сложные проекты, но я думаю, что они пойдут на пользу как минимум 30 миллионам человек, которые живут в Центральном регионе», — отметил мэр города.
Каждый год 700 тысяч жителей других регионов получают в Москве высокотехнологичную медицинскую помощь. Столица за последние годы системно развивает здравоохранение, строит новые клиники мирового уровня, оснащая их самым современным оборудованием. Все это делается не только для москвичей, но и для пациентов из других регионов.
«Мало того, чтобы оснастить хорошим оборудованием, надо развивать и подготовку врачей, и новые технологии», — уточнил мэр столицы.
Московские врачи ежемесячно проводят миллионы медицинских исследований, большинство из них — для жителей регионов, поскольку создавать такие дорогостоящие технологии в каждом городе и в каждом субъекте РФ просто невозможно. Кроме того, столица делится с регионами своим опытом цифровизации и помогает внедрять в больницах и поликлиниках технологии на основе искусственного интеллекта. Сейчас, например, специалисты работают над созданием проактивного диагноза, то есть диагностики болезней, которые могут развиться у человека в будущем. В московских больницах эту технологию апробировали и собираются массово внедрить в ежедневную врачебную практику.