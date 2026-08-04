Новый «Человек-паук» за шесть дней проката собрал $1 млрд

Первенство по кассовым сборам среди премьер принадлежит другой картине Marvel — фильму «Мстители: Финал» 2019 года. В мировом прокате он собрал $1,2 млрд уже за первые выходные. При этом в Северной Америке новый «Человек-паук» установил рекорд кассовых сборов среди премьер, собрав $407 млн и опередив «Мстителей: Финал». За рубежом «Человек-паук: Новый день» уже собрал $645,8 млн. Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что успех «Человека-паука» «очень хорошо сказывается» на будущих фильмах киновселенной Marvel.