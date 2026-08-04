Внучка Елизаветы II родила третьего ребенка в Португалии

Внучка Елизаветы II, принцесса Евгения, стала матерью в третий раз — она родила девочку в одной из больниц столицы Португалии. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили на официальном сайте королевской семьи Великобритании.
На портале семьи была опубликована первая фотография новорожденного ребенка. На снимке девочка лежала на животе в бежевом комбинезоне и шапке.
— Малышка появилась на свет весом шесть фунтов девять унций. Их Величества король и королева и другие члены Королевской семьи были рады узнать эту новость, — говорится в заявлении.
До этого также стало известно, что британский монарх Карл III решил выселить из королевской резиденции принцесс Евгению и Беатрис — дочерей его брата Эндрю. Обеим девушкам поступили письма, в которых содержался призыв подыскать себе новое жилье в Лондоне.
Кроме того, недавно активисты британского антимонархического движения проникли в тронный зал Букингемского дворца и развернули там огромное совместное фото бывшего принца Эндрю и американского финансиста Джеффри Эпштейна.