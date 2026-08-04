Наделали переполоху: Власти Сейшел из-за заблудившихся россиян провели крупнейшую спасательную операцию за всю историю островов

На Сейшелах двое российских туристов заблудились в лесу и провели там ночь, власти для их поисков провели крупнейшую спасательную операцию за всю историю островов. Об этом сообщил канал Baza.
Издание отметило, что россияне Ангелина и Андрей были на экскурсии в районе Анс-Мажор. Однако после прогулки они не успели вернуться к месту отправления тем же транспортом. Тогда они решили пройти через лес по тропе, но заблудились.
В публикации отметили, что туристов удалось найти только утром. Их поиски продолжались почти 10 часов. По данным местной полиции, операция по спасению россиян стала самой масштабной за всю историю Сейшельских островов.
Как писал сайт KP.RU, 30 июля в Лазаревском районе Сочи спасатели МЧС России провели эвакуацию двух туристов из Ижевска, заблудившихся в ущелье Ведьм. Семейная пара отправилась на пешую прогулку по горно-лесному массиву уже вечером. В сумерках они сбились с маршрута и застряли на крутом скальном участке.