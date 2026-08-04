Грамотный выбор: столичные студенты научатся работе с искусственным интеллектом и биологической инженерии

В МГУ на победителей и призеров олимпиад рассчитано 13 процентов всех мест. В 2026 году вуз открыл новый факультет искусственного интеллекта. Он объединит образование, исследования и практическое применение ИИ в России. Студенты этой программы будут обладать всеми практическими навыками и иметь теоретическую базу, чтобы уверенно себя чувствовать в науке и прикладной сфере. Одной из задач нового факультета стала подготовка кадров для Центра ИИ и Института ИИ МГУ.