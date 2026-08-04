Грамотный выбор: столичные студенты научатся работе с искусственным интеллектом и биологической инженерии

5 августа завершается основной этап приемной кампании в вузах. Накануне «Вечерняя Москва» побывала в крупных университетах, пообщалась с абитуриентами и узнала о нововведениях в учебных программах.
В Российском государственном гуманитарном университете еще идет прием документов. В числе абитуриентов — Екатерина Тищенко.
— Я выбрала направление «Реклама и связи с общественностью», — рассказала Екатерина. — В этом вузе учились известные люди, и я хочу получить такое же образование. А еще немаловажно, здесь есть бюджетная заочная форма обучения.
По словам заместителя ответственного секретаря приемной комиссии РГГУ Ольги Володиной, в 2026 году добавили 18 программ бакалавриата и 15 магистратуры.
— Абитуриенты стали более осмысленными. Они сами выбирают вуз и конкретное направление. А для этого читают прессу, смотрят интервью с руководителями программ, — отметила Ольга Володина.
Работа в других вузах тоже не стоит на месте. Так, в РТУ МИРЭА на программы бакалавриата и специалитета подали документы 32 514 абитуриентов, а на целевую квоту — 1247.
— РТУ МИРЭА воспринимается не просто как вуз, а как технологический хаб. Показателен рост и целевого приема. Будущие инженеры и ИТ-специалисты уже на старте выбирают проекты и работодателей, — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии вуза Павел Щуров.
В МФТИ количество бюджетных мест увеличилось до 1117. Среди нововведений — первый набор в Высшую школу биологической инженерии. Руководить этой программой будет доктор биологических наук Константин Северинов. Программа направлена на подготовку инженеров для фармацевтики и агротеха.
Кстати, в 2026 году Физтех подключился к пилотному проекту по внедрению новой системы высшего образования.
В МГУ на победителей и призеров олимпиад рассчитано 13 процентов всех мест. В 2026 году вуз открыл новый факультет искусственного интеллекта. Он объединит образование, исследования и практическое применение ИИ в России. Студенты этой программы будут обладать всеми практическими навыками и иметь теоретическую базу, чтобы уверенно себя чувствовать в науке и прикладной сфере. Одной из задач нового факультета стала подготовка кадров для Центра ИИ и Института ИИ МГУ.
В Президентскую академию (РАНХиГС) в 2026 году было подано 670 тысяч заявлений. Также здесь запускается первая федеральная межкампусная программа бакалавриата по направлению ГМУ — «Лидеры регионов». Она реализуется одновременно в Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге по единому плану. Важной особенностью ряда программ остается возможность изучать два иностранных языка на иностранном уровне и выезжать на зарубежные стажировки.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Андрей Логинов, ректор РГГУ:
В 2026 году в вузы можно подать документы через портал «Госуслуги», лично в приемной комиссии или через операторов почтовой связи. Изменилась система целевого приема: места теперь закреплены за конкретными заказчиками, а информация размещается на портале «Работа в России». По отдельной квоте могут поступать вдовы и вдовцы участников боевых действий, выпускники школ Белгородской, Брянской, Курской областей и Севастополя могут сдавать вступительные испытания в форме собеседования.