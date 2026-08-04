Ученые предупредили о риске деменции у тех, кто слишком много ухаживает за родными

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что чрезмерная опека над пожилыми или больными родственниками может быть сопряжена с ускоренным старением мозга у людей старше 50 лет. Согласно данным, опубликованным в научном журнале Age and Ageing, ключевым фактором риска является не сам факт помощи, а ее интенсивность и условия проживания.
Международная группа исследователей проанализировала данные более 5500 добровольцев, принимавших участие в долгосрочном британском проекте по изучению процессов старения. Специалисты сопоставили когнитивные показатели людей, осуществляющих уход за немощными родственниками, с показателями их сверстников, не имеющих такой нагрузки. Оказалось, что тонкая грань между естественной заботой и разрушительным стрессом напрямую зависит от количества времени, посвящаемого опеке.
Наиболее тревожная динамика была зафиксирована у той группы участников, чьи еженедельные затраты времени на уход за подопечными превышали 50 часов. При этом самый высокий уровень негативного воздействия на интеллект наблюдался у респондентов, проживающих совместно с теми, о ком они заботятся. В этой категории испытуемых зафиксировано дополнительное снижение когнитивных функций, которое по своей выраженности эквивалентно трети от естественного возрастного угасания, происходящего за один год.
Впрочем, исследование выявило и неожиданный положительный эффект. Умеренная помощь, занимающая не более 5−9 часов в неделю, напротив, способствовала замедлению темпов ухудшения памяти и мышления. Особенно явно этот благотворный эффект проявлялся у тех, кто оказывал поддержку близким, не переезжая к ним и сохраняя личное пространство.
Авторы работы приходят к выводу, что умеренная поддержка членов семьи оказывает психоэмоциональную пользу, помогая сохранять остроту ума в пожилом возрасте. Однако когда обязанности по уходу превращаются в непосильное бремя, они становятся хроническим источником стресса, разрушительно влияющим на нейронные сети. Ученые призывают родственников делегировать задачи и не пренебрегать собственной психической гигиеной, чтобы забота о ближних не обернулась потерей собственного здоровья.
Ученые: поколение 90-х постареет раньше своих родителей.