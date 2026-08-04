Ученые предупредили о риске деменции у тех, кто слишком много ухаживает за родными

Наиболее тревожная динамика была зафиксирована у той группы участников, чьи еженедельные затраты времени на уход за подопечными превышали 50 часов. При этом самый высокий уровень негативного воздействия на интеллект наблюдался у респондентов, проживающих совместно с теми, о ком они заботятся. В этой категории испытуемых зафиксировано дополнительное снижение когнитивных функций, которое по своей выраженности эквивалентно трети от естественного возрастного угасания, происходящего за один год.