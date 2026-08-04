Латвия возобновила работу единственного КПП на границе с Белоруссией

Латвия возобновила в полном объеме оформление легковых и грузовых транспортных средств в пункте пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»). Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.
«Латвийская сторона уведомила белорусских пограничников, что с 21:00 в пункте пропуска Патерниеки (Григоровщина) она возобновила в полном объеме пропуск грузовых и легковых транспортных средств», — говорится в сообщении белорусского погранкомитета.
Пункт пропуска «Патерниеки» является единственным действующим автомобильным переходом на белорусско-латвийской границе. Латвия приостановила работу КПП 31 июля, объяснив это техническими причинами. За день до этого министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава посоветовал гражданам отказаться от поездок в Белоруссию и не возвращаться через ее территорию. По его словам, это связано с продолжающейся «миграционной гибридной войной», которая, по мнению латвийских властей, создает риски для безопасного пересечения границы.
В ответ на закрытие Белоруссия пригрозила Латвии действиями «несимметричного» характера для защиты национальных интересов. Белорусский МИД заявил, что ссылки на «технический сбой» на латвийском пункте пропуска «Патерниеки» выглядят «откровенно неубедительно». В ведомстве добавили, что расценивают случившееся как очередное попрание «европейских ценностей», о которых «так любят рассуждать в балтийских государствах».
Утром 4 августа пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе с Евросоюзом своей очереди ожидают более 2 тыс. автомобилей.
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