Латвия возобновила работу единственного КПП на границе с Белоруссией

Пункт пропуска «Патерниеки» является единственным действующим автомобильным переходом на белорусско-латвийской границе. Латвия приостановила работу КПП 31 июля, объяснив это техническими причинами. За день до этого министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава посоветовал гражданам отказаться от поездок в Белоруссию и не возвращаться через ее территорию. По его словам, это связано с продолжающейся «миграционной гибридной войной», которая, по мнению латвийских властей, создает риски для безопасного пересечения границы.