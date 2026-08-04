Прыгуны в воду Шлейхер и Терновый принесли РФ третье золото чемпионата Европы

Напомним, что сначала российские синхронистки завоевали золото для сборной на чемпионате Европы в Париже, одержав победу в произвольной программе командных соревнований. Судьи оценили программу команды в 285,0346 балла. Второе золото синхронистки получили за техническую программу, набрав 303,2467 балла.