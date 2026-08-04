Для поиска россиян на Сейшелах запустили крупнейшую в истории островов операцию

До этого российский турист также пропал без вести во время отдыха в Таиланде — перед этим он отправил тревожное сообщение своей жене. В нем он попросил ее взять деньги у своего коллеги и перевести их хозяйке квартиры в стране «за неудобства» и матери «за транспортировку».