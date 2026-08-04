Для поиска россиян на Сейшелах запустили крупнейшую в истории островов операцию

На Сейшельских островах развернули крупнейшую спасательную операцию в истории государства, чтобы найти заблудившихся российских туристов. Об этом во вторник, 4 августа, рассказали в Telegram-канале Baza.
Путешественники из России отправились на экскурсию в район Анс-Мажор. После прогулки они не успели вернуться к месту отправления тем же транспортом, поэтому решили пройти через лес по тропе.
Найти туристов удалось только утром. Их поиски продолжались около 10 часов. Согласно заявлению местной полиции, операция по спасению россиян стала самой масштабной за всю историю государства, уточнили в публикации.
До этого российский турист также пропал без вести во время отдыха в Таиланде — перед этим он отправил тревожное сообщение своей жене. В нем он попросил ее взять деньги у своего коллеги и перевести их хозяйке квартиры в стране «за неудобства» и матери «за транспортировку».
Недавно лидер группы российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева рассказала, что 38-летний пенсионер МЧС из Ангарска Владислав Пузанов, пропавший 30 мая в Паттайе, самостоятельно вернулся к семье через три дня.