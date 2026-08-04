Продюсер подал в суд на рэпера Канье Уэста из-за невыплаты гонорара

Продюсер, который пожелал остаться анонимным, заявил, что Уэст якобы заставил его работать над альбомом «Vultures 2», а затем отказался платить. Истец утверждает, что его привлекли к работе над альбомом за два дня до выхода, и он принял участие в создании пяти треков из альбома. Продюсер сказал, что работал над двумя песнями из альбома «Bully» и другими композициями, которые не были опубликованы. По словам продюсера, Уэст не упомянул его в числе принимавших участие в создании музыки сотрудников.