Продюсер подал в суд на рэпера Канье Уэста из-за невыплаты гонорара

На американского рэпера Канье Уэста подал в суд продюсер, утверждающий, что музыкант не выплатил ему гонорар, пишет портал TMZ со ссылкой на иск.
Продюсер, который пожелал остаться анонимным, заявил, что Уэст якобы заставил его работать над альбомом «Vultures 2», а затем отказался платить. Истец утверждает, что его привлекли к работе над альбомом за два дня до выхода, и он принял участие в создании пяти треков из альбома. Продюсер сказал, что работал над двумя песнями из альбома «Bully» и другими композициями, которые не были опубликованы. По словам продюсера, Уэст не упомянул его в числе принимавших участие в создании музыки сотрудников.
Напомним, концерт Уэста в Праге в Чехии, который должен был состояться 25 июля на площадке пражского ипподрома в Хухле, отменили из-за антисемитских высказываний музыканта.