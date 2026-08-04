В Москве стартовал третий поток программы «Карьерный импульс: трудоустройство 2026». «Вечерняя Москва» узнала детали.
Карьерная программа заработала в тестовом режиме в 2025 году. Обучение прошли около 900 человек, более 100 компаний подобрали себе сотрудников. После успеха потока организаторы открыли постоянное обучение.
Новый четырехнедельный курс включает восемь вебинаров и онлайн-практикумов. Участники будут вести рабочие тетради, получать обратную связь от кураторов и разбирать ошибки.
Ближайшие занятия третьего потока посвятят подготовке резюме. Эксперты расскажут, как грамотно описать профессиональные результаты и правильно заполнить раздел «Обо мне» с учетом требований московского рынка труда.
По словам одной из участниц 2025 года Вероники Громаковой, она решила сменить сферу деятельности, и проект здорово ей в этом помог.
— Мне захотелось уйти из продаж в курирование проектов в строительной отрасли. С помощью экспертов я смогла структурировать свои достижения под новые задачи и со временем нашла компанию, которая помогла мне сделать первый шаг в этой сфере, — рассказала она.
Кстати, на занятиях регулярно появляются работодатели, которые рассказывают о нюансах каждой вакансии и посвящают в миссию компании. Это позволяет участникам найти подходящее для себя предложение, а работодателю — заинтересованных в карьерном росте сотрудников.
— Благодаря программе я нашла место работы, где мне по-настоящему комфортно. Личный контакт с работодателем, индивидуальные консультации помогли определиться, — рассказала другая участница проекта Ольга Феофанова.
Финал «Карьерного импульса» пройдет 24 августа. В рамках обсуждения участники узнают о том, какие каверзные вопросы задают работодатели на собеседовании, как не попасться на удочку эйчаров. Также эксперты проекта ответят на вопросы участников.
Подать заявку на онлайн-участие в проекте можно на сайте «Технограда».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Марина Исаева, ведущий эксперт по подбору персонала:
Мы получили пул заинтересованных соискателей, уже готовых присоединиться к нашей команде. Кандидаты отличаются лучшей подготовкой к собеседованиям и высокой мотивацией.