Россияне Шлейхер и Терновой выиграли ЧЕ по прыжкам в воду с 10-метровой вышки

Российские спортсмены Никита Шлейхер и Руслан Терновой заняли первое место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Париже.
По итогам шести попыток российский дуэт набрал 443,82 балла. Второе место досталось представителям Италии Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра, которые показали результат 416,46 балла. Бронзовые медали завоевали украинские спортсмены Марк Гриценко и Алексей Середа с суммой 406,05 балла.
Эта победа позволила российской сборной увеличить общее количество наград на текущем чемпионате Европы до десяти. В активе отечественных спортсменов теперь три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. Российские атлеты выступают на этих соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и выпустил руководство, в котором рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям без каких-либо лимитов и ограничений.