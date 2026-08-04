Россияне Шлейхер и Терновой выиграли ЧЕ по прыжкам в воду с 10-метровой вышки

Эта победа позволила российской сборной увеличить общее количество наград на текущем чемпионате Европы до десяти. В активе отечественных спортсменов теперь три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. Российские атлеты выступают на этих соревнованиях в нейтральном статусе.