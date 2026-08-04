Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне Шлейхер и Терновой выиграли ЧЕ по прыжкам в воду с 10-метровой вышки

Российские спортсмены Никита Шлейхер и Руслан Терновой заняли первое место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Париже.

Российские спортсмены Никита Шлейхер и Руслан Терновой заняли первое место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Париже.

По итогам шести попыток российский дуэт набрал 443,82 балла. Второе место досталось представителям Италии Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра, которые показали результат 416,46 балла. Бронзовые медали завоевали украинские спортсмены Марк Гриценко и Алексей Середа с суммой 406,05 балла.

Эта победа позволила российской сборной увеличить общее количество наград на текущем чемпионате Европы до десяти. В активе отечественных спортсменов теперь три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. Российские атлеты выступают на этих соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и выпустил руководство, в котором рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям без каких-либо лимитов и ограничений.