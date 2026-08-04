ЕГЭ, зарплаты и конфликты: Минпросвещения раскрыло самые частые вопросы граждан

Ранее сообщалось, что минимум в десяти регионах России учителям задержали выплаты за классное руководство. Суммы варьируются от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от территории. Деньги не получили педагоги в Челябинской, Иркутской, Архангельской, Тамбовской и Рязанской областях, а также в Забайкальском и Хабаровском краях, Удмуртии, Карелии и Ростове-на-Дону. В учебных заведениях учителям объяснили задержку тем, что средства перечисляются из федерального бюджета, однако с начала года Минобрнауки финансирует данные расходы не в полном объёме.