Учёные выяснили, как оргазм влияет на женский сон

Американский специалист в области женского репродуктивного здоровья пояснила, что положительный эффект достигается за счет сложной нейроэндокринной реакции, запускающейся в момент пика сексуального наслаждения. В крови значительно повышается концентрация двух ключевых гормонов — окситоцина и пролактина. Если первый активно снижает уровень тревожности и успокаивает центральную нервную систему, то второй отвечает за ощущение глубокого физического покоя, что в совокупности создает идеальные условия для быстрого засыпания и увеличивает продолжительность глубоких фаз сна.