Учёные выяснили, как оргазм влияет на женский сон

Акушер-гинеколог Мириам Сивкин из Департамента акушерства, гинекологии и репродуктивных наук им. Рахель и Хайме Гилиски (США) рассказала изданию Women’s Health о доказанной пользе женского оргазма для качества сна и купирования болевых синдромов.
Американский специалист в области женского репродуктивного здоровья пояснила, что положительный эффект достигается за счет сложной нейроэндокринной реакции, запускающейся в момент пика сексуального наслаждения. В крови значительно повышается концентрация двух ключевых гормонов — окситоцина и пролактина. Если первый активно снижает уровень тревожности и успокаивает центральную нервную систему, то второй отвечает за ощущение глубокого физического покоя, что в совокупности создает идеальные условия для быстрого засыпания и увеличивает продолжительность глубоких фаз сна.
Кроме седативного действия, исследовательница акцентирует внимание на мощном анальгезирующем эффекте, который особенно важен для женщин в определенные периоды цикла. Интенсивная выработка эндорфинов, происходящая при оргазме, выполняет роль естественного обезболивающего, притупляя болевую чувствительность и снимая мышечное напряжение. Наибольшую клиническую значимость это свойство приобретает во время менструации, когда помогает значительно облегчить болезненные спазмы матки без применения дополнительных фармакологических препаратов.
При этом доктор Сивкин обращает внимание на важную оговорку: несмотря на впечатляющий список положительных физиологических эффектов, рассматривать оргазм исключительно как терапевтический инструмент было бы ошибочно. В случае системных нарушений сна или хронических болей, которые не проходят после расслабления, необходимо в обязательном порядке пройти комплексное медицинское обследование.
Специалист подчеркивает, что данное физиологическое явление является лишь приятным вспомогательным механизмом для поддержания психоэмоционального баланса, но не панацеей. При сохранении жалоб на бессонницу или интенсивный болевой синдром пациенткам рекомендовано обращаться к профильным врачам для выявления первопричины состояния и назначения адекватной терапии, так как самостоятельное лечение в таких случаях может быть неэффективным.
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