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Внучка Елизаветы II принцесса Евгения родила дочь в Португалии

Принцесса Евгения Йоркская стала матерью в третий раз, родив дочь в Португалии.

Источник: Комсомольская правда

Внучка Елизаветы II, принцесса Евгения Йоркская, родила в Португалии дочь. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

«Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбэнк рады объявить о появлении на свет дочери, родившейся в понедельник, 3 августа 2026 года», — говорится в заявлении.

Уточняется, что роды принцессы прошли в больнице Лиссабона. Вес ребенка составит 2,98 кг. Король Великобритании Карл III и его супруга Камилла, а также другие члены королевской семьи, тоже были рады новостям о рождении девочки. В 2021 и 2023 году у пары также родились дети — двое сыновей.

Ранее KP.RU сообщал, что принцесса Уэльских Кейт Миддлтон поделилась в социальных сетях фото принцессы Шарлотты. Редкий снимок наследницы королевской семьи был опубликован в день рождения девочки.

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