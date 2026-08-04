Внучка Елизаветы II принцесса Евгения родила дочь в Португалии

Внучка Елизаветы II, принцесса Евгения Йоркская, родила в Португалии дочь. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.
«Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбэнк рады объявить о появлении на свет дочери, родившейся в понедельник, 3 августа 2026 года», — говорится в заявлении.
Уточняется, что роды принцессы прошли в больнице Лиссабона. Вес ребенка составит 2,98 кг. Король Великобритании Карл III и его супруга Камилла, а также другие члены королевской семьи, тоже были рады новостям о рождении девочки. В 2021 и 2023 году у пары также родились дети — двое сыновей.
Ранее KP.RU сообщал, что принцесса Уэльских Кейт Миддлтон поделилась в социальных сетях фото принцессы Шарлотты. Редкий снимок наследницы королевской семьи был опубликован в день рождения девочки.