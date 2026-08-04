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Сюрприз в королевской семье: принцесса Евгения родила дочь

Пресс‑служба Букингемского дворца сообщила о рождении дочери у принцессы Йоркской Евгении, племянницы короля Великобритании Карла III.

Пресс‑служба Букингемского дворца сообщила о рождении дочери у принцессы Йоркской Евгении, племянницы короля Великобритании Карла III. Девочка появилась на свет 3 августа 2026 года в больнице Лиссабона.

По данным дворца, ребёнок родился в 18:20 по местному времени и весил 2,98 кг. В заявлении отмечается, что король, королева и другие члены семьи приветствовали радостную новость.

Принцесса Евгения познакомилась со своим будущим супругом Джеком Бруксбэнком в 2011 году на курорте Вербье в Швейцарии. Их свадьба прошла в октябре 2018 года в Виндзорском замке. В феврале 2021 года у пары родился сын Август Филип Хоук, в мае 2023‑го — второй сын Эрнест. Новорожденная дочь теперь занимает 15‑е место в очереди на британский престол.

Семья живёт в Португалии с 2022 года, но регулярно приезжает в Лондон, где располагает жильём на территории Кенсингтонского дворца.

Принцесса Евгения — младшая дочь Эндрю Маунтбеттен‑Виндзора и Сары Фергюсон. Эндрю, лишённый титулов, стал дедом в пятый раз: у его старшей дочери принцессы Беатрис также есть две дочери — Сиенна и Афина.

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