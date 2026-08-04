Сюрприз в королевской семье: принцесса Евгения родила дочь

Принцесса Евгения познакомилась со своим будущим супругом Джеком Бруксбэнком в 2011 году на курорте Вербье в Швейцарии. Их свадьба прошла в октябре 2018 года в Виндзорском замке. В феврале 2021 года у пары родился сын Август Филип Хоук, в мае 2023‑го — второй сын Эрнест. Новорожденная дочь теперь занимает 15‑е место в очереди на британский престол.