Останки найденной на винограднике 15-летней американки опознали спустя 50 лет

Экспертиза выявила на теле следы насилия. Однако криминалистам того времени не удалось установить личность погибшей: ни отпечатки пальцев, ни стоматологические снимки не дали совпадений. В ноябре того же года ее похоронили как неизвестную. Расследование возобновили в 2007 году. Останки эксгумировали для забора образцов ДНК, но и этот метод не принес результатов, так как в существующих базах данных не нашлось совпадений.