Останки найденной на винограднике 15-летней американки опознали спустя 50 лет

Американским специалистам удалось установить личность 15-летней девочки, чьи останки обнаружили в неглубокой могиле на винограднике в 1978 году. Трагедия произошла в июне 1978 года в штате Калифорния. Тракторист, работавший на винограднике в районе дороги Саут-Уилер-Ридж, нашел присыпанные землей человеческие останки.
Экспертиза выявила на теле следы насилия. Однако криминалистам того времени не удалось установить личность погибшей: ни отпечатки пальцев, ни стоматологические снимки не дали совпадений. В ноябре того же года ее похоронили как неизвестную. Расследование возобновили в 2007 году. Останки эксгумировали для забора образцов ДНК, но и этот метод не принес результатов, так как в существующих базах данных не нашлось совпадений.
Прорыв в деле стал возможен благодаря методу судебно-следственной генетической генеалогии, который объединяет анализ ДНК с традиционными генеалогическими исследованиями. В 2025 году компания Othram смогла создать ДНК-профиль из костного образца и определить возможных родственников погибшей. Последующие тесты подтвердили, что жертвой является Мишель Колье, пропавшая без вести в феврале 1978 года. Останки передали семье для надлежащего захоронения, передает People.
Жительницу американского штата Индиана, пропавшую в 1974 году сразу после рождения третьего ребенка, нашли спустя 42 года. При этом женщина отказалась возвращаться к семье.