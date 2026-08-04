Учёные раскрыли, какой продукт способен спасти вас от старческой немощи

Ученые из Южной Кореи опубликовали в журнале Frontiers in Nutrition результаты масштабного исследования, доказывающего, что рацион с высоким содержанием магния почти вдвое снижает риск развития саркопении — возрастной потери мышечной массы и силы — у людей старше 50 лет.
Научная группа организовала анализ данных 3830 жителей Южной Кореи в возрасте старше 50 лет. Специалисты оценивали не только общее суточное потребление магния с пищей, но и частоту включения в меню продуктов, которые являются его основными природными источниками: цельнозерновых круп, орехов, бобовых, зеленых листовых овощей, морских водорослей и соевого молока. На протяжении исследования велось наблюдение за физическим состоянием участников и динамикой изменений мышечного корсета.
Результаты показали выраженную корреляцию между диетой и физическим здоровьем в пожилом возрасте. У испытуемых из группы с максимальным уровнем потребления магния вероятность диагностирования саркопении оказалась на 53% ниже по сравнению с теми, кто получал этот минерал в минимальных количествах. Аналогичное защитное воздействие фиксировалось и у добровольцев, которые просто регулярно включали в свой ежедневный рацион перечисленные продукты, богатые микроэлементом, даже без подсчета точных дозировок.
Исследователи объясняют такой благотворный эффект фундаментальными биологическими процессами. Ключевую роль играет способность магния модулировать уровень хронического системного воспаления, которое считается одним из главных триггеров возрастной деградации мышечной ткани. У добровольцев с высоким потреблением минерала в крови отмечался пониженный уровень С-реактивного белка — основного маркера воспалительных процессов в организме, что подтверждает гипотезу о противовоспалительном механизме действия элемента.
При этом авторы работы делают важное практическое примечание для всех желающих скорректировать свой рацион. Хотя перечисленные продукты действительно содержат значительное количество магния, его биодоступность из растительной пищи оставляет желать лучшего — усваивается лишь от 20 до 50% от общего объема. Готовые биологически активные добавки демонстрируют более высокую эффективность, однако специалисты настоятельно предупреждают: назначать их себе самостоятельно опасно, перед началом приема любых магнийсодержащих препаратов необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с лечащим врачом.
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