Учёные раскрыли, какой продукт способен спасти вас от старческой немощи

Результаты показали выраженную корреляцию между диетой и физическим здоровьем в пожилом возрасте. У испытуемых из группы с максимальным уровнем потребления магния вероятность диагностирования саркопении оказалась на 53% ниже по сравнению с теми, кто получал этот минерал в минимальных количествах. Аналогичное защитное воздействие фиксировалось и у добровольцев, которые просто регулярно включали в свой ежедневный рацион перечисленные продукты, богатые микроэлементом, даже без подсчета точных дозировок.