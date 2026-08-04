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Возможности заключения контракта с ВС РФ расширили для судимых

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности заключения контракта с Министерством обороны в период мобилизации гражданам с неснятой или непогашенной судимостью.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности заключения контракта с Министерством обороны в период мобилизации гражданам с неснятой или непогашенной судимостью.

Нововведения затронули статью 34 закона «О воинской обязанности и военной службе». Они подразумевают исключение отдельных оснований, препятствующих поступлению на службу по контракту в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

В частности, возможность уйти на СВО получат граждане, признанные виновными за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей, животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ, а также наркотиков.

Кроме того, авторы инициативы разрешают заключать контракт судимым за участие в банде, преступном сообществе, за нарушение требований безопасности объектов ТЭК, незаконное приобретение и хранение, а также хищение ядерных материалов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, утверждает, что циркулирующие в информационном пространстве слухи о возможном проведении новой волны мобилизации в стране являются ложью и частью пропагандистской кампании врагов.

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